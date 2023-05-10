يبيع عملات مشفرة USDT.. توقيف شخص في بجاية

أنهت مصالح أمن ولاية بجاية ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى علم المواطنين عن توقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ن”. المشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال عبر الانترنت باستعمال طرق احتيال حديثة. وذلك بالترويج لبيع عملات مشفرة من نوع USDT عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد توجه مصالح أمن ولاية بجاية نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر. التقدم إلى مقر أمن ولاية بجاية فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية). أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو إدلاء بشهادة في قضية الحال.