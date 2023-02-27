يتاجرون بالمهلوسات عبر وصفات طبية.. توقيف 6 أشخاص في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر متمثلة في الأمن الحضري الثالث لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية ، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تخزين ونقل، بيع وشراء المؤثرات العقلية “المهلوسات”.

كما مكنت، قضية الحال من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 46 سنة. وينحدرون من العاصمة. وكانوا على متن سيارة سياحية بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية “المهلوسات” .

وبعد مباشرة التحريات في القضية تبين أن المشتبه فيهم يعانون من أمراض مزمنة. و كانوا في كل مرة يحصلون على وصفات طبية ثم يقومون بتغيير الطبيب المعالج والولاية التي حصلوا فيها على الوصفة. ليقوموا بعدها بشراء الأدوية من صيدليات في أماكن مختلفة.

كما أسفرت العملية، عن حجز981 قرص من المؤثرات العقلية، 28 قارورة من المؤثرات العقلية السائلة. وصفات طبية، ومركبة تستعمل للتنقل والترويج لهاته السموم، و6 هواتف نقالة. إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 68000 دينار.

فيما سيتم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

وشددت السلطات العليا في البلاد من العقوبات المفروضة على “مافيا” المخدرات والمؤثرات العقلية، بموجب مشروع قانون متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وحسب مشروع القانون الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإنه يهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم بمشاركة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ويعدها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.