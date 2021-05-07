يتربع على مساحة 6000م2.. والي تلمسان يدشن منتزها على مستوى حي المطمر

استفادت دائرة مغنية من منتزه إضافي، على مستوى حي المطمر، بلدية مغنية، بعد استفادتها من منتزه التسلية لغابة حمام بوغرارة.

وأشرف على تدشين هذه الحديقة العمومية أشرف والي تلمسان، رفقة السلطات الأمنية للولاية.

وتم إنجاز هذا الفضاء الجديد الذي يتربع على مساحة تقدر بـ 6000م2 نزولا عند رغبة العديد من مواطني هذا الحي الشعبي (المطمر).

ويتوفر المنتزه على عدة مرافق للتسلية خاصة بالأطفال وأمكان للراحة للعائلات.

وكذا يتواجد به فضاءات رياضية منها (أماكن لعب كرة الحديد – ملعب لكرة السلة و ملعب لكرة القدم).

ومن المنتظر أن تلعب هاته المرافق الرياضية في استيعاب فئة الشباب الطامحين إلى تفجير قدراتهم ومواهبهم.