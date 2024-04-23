عطاف يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، Hector Igarza، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لجمهورية كوبا بالجزائر.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد استقبل أيضا Hrachya Poladyan، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفير جمهورية أرمينيا بالجزائر مع الإقامة بالقاهرة.

كما استقبل الوزير عطاف أيضا Boomo Frank Sofonia، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفير مملكة ليسوتو بالجزائر، مع الإقامة بالكويت.