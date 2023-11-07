يتصدرها الميراث والخلع.. معالجة 8 آلاف قضية بالمجلس الإسلامي الأعلى

بلغ عدد القضايا التي عالجها مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين للمجلس الإسلامي الأعلى 8000 قضية، خلال سنة 2023.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، فإن مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين يعمل على تلبية حاجات المواطنين. من كل ولايات الوطن الـ 58 ويستقبل 200 مواطن أسبوعيا. مشيرا في ذات السياق، إلى أن القضايا التي يعمل المكتب على إصدار الفتوى أو الإصلاح فيها بين المتخاصمين تتصدرها قضايا الميراث. الأحوال الشخصية “الطلاق والخلع خاصة”. القضايا التجارية والعقارية وكذا معالجة قضايا الفرائض والتركات.

وخلص البيان إلى أن مكتب الفتوى وإصلاح ذات البين للمجلس الإسلامي الأعلى يقدم التسهيلات ويعمل على معالجة الصعوبات التي تعترض المواطنين أو تلك التي تقع فيها مشاحنات. مستعينا بالتي هي أحسن وما يقتضيه الحال والعرف والتقاليد الاجتماعية في إصلاح ذات البين”.