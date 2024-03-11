يتضمن 26 مشروعا على مستوى 30 ولاية.. إطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية

كشف محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم عن إطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية، يتضمن 26 مشروعا على مستوى 30 ولاية.

وجاء هذا خلال مداخلة محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.

كما قال وزير الطاقة “يولي القطاع أهمية قصوى لتطوير قطاع المناجم بناءا على توجيهات د رئيس الجمهورية. من اجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني. وعليه يعكف القطاع على توفير كل الشروط لتشجيع الاستثمار من خلال تعميق المعرفة الجيولوجية والمنجمية للبلاد وذلك بتحديث الجرد المنجمي. انشاء الخرائط وكذا وحدة وطنية للجيوفيزياء المحمولة وإطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية، الذي يتضمن 26 مشروعا على مستوى 30 ولاية”.

كما يعتبر التثمين الصناعي للموارد المنجمية من أولويات الحكومة، حيث يعمل القطاع بإنجاز المشاريع المهيكلة. التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد وخلق الألاف من مناصب الشغل. أهمها مشروع الحديد غارا جبيلات (اطلاق المشروع بتاريخ 30 نوفمبر 2023 والدخول في الخدمة متوقع سبتمبر 2026). مشروع الفوسفات المدمج بتبسة (الانطلاق في أشغال فتح المنجم في أكتوبر2024. من طرف مجمع سونارام مباشرة مع انتهاء عملية نقل البقايا الاثرية الموجودة على مستوى المنجم ). ومشروع الزنك بواد أميزور ببجاية (الانطلاق في بناء المنجم شهر ابريل 2024).

وبالموازاة مع برنامج تطوير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. تم إدراج تطوير الهيدروجين ضمن الأهداف البالغة الأهمية للحكومة. اذ تم اعداد استراتيجية وطنية وكذا خارطة طريق لتطوير هذا النوع من الطاقة. اعتمادا على القدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد من الطاقات الشمسية لكي تصبح فاعلا إقليمياً ودوليا في هذا المجال.

وفي نفس السياق وبهدف المحافظة على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري. التزمت الجزائر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بنسبة 22٪.

كما يساهم قطاع والمناجم في تعزيز الامن المائي للبلاد عن طريق استغلال 11 وحدة تصفية للمياه البحر عن طريق الشراكة. وثلاثة بالاستغلال المباشر لسوناطراك بطاقة اجمالية 2.25 مليون م3 في اليوم.