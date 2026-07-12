يتقدمها شباب بلوزداد.. 7 أندية محترفة ممنوعة من الاستقدامات!

تطرّق أعضاء المكتب الفيدرالي التابع لـ”الفاف”، خلال اجتماع أمس السبت، إلى قضية الأندية المحلية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد، خلال فترة التحويلات الصيفية التي انطلقت يوم الفاتح جويلية وتستمر إلى غاية الـ 31 أوت القادم.

وتتعلق أغلب النزاعات بعدم احترام الأندية لالتزاماتها التعاقدية، تجاه اللاعبين والمدربين غير المسددين لمستحقاتهم.

وذلك، تنفيذا للقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة التابعة لـ”الفاف”. وكذا الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وذكرت الهيئة الكروية الجزائرية، بأن أي نادٍ ممنوع من الاستقدامات. لا يمكنه وفقا لأحكام المنشور رقم 1843 الصادر عن “الفيفا” بتاريخ 28 أفريل 2023. إجراء أي عملية لتسجيل اللاعبين. سواء على محليا أو دوليا، ما لم يقم بتسوية وضعيته بالكامل والحصول رسميا على رفع عقوبة المنع.

حيث وجه المكتب الفيدرالي إعذارًا للأندية المعنية، يدعوها فيه إلى الإسراع في تسوية التزاماتها، وتسوية وضعيتها القانونية والمالية بشكل كامل.

مشيرا إلى أنه في حال عدم الامتثال، فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن الآثار الرياضية والإدارية والتنظيمية المترتبة عن استمرار هذه العقوبات. وعلى وجه الخصوص استحالة التعاقد مع لاعبين جدد وتسجيلهم خلال فترات التسجيل المعنية.

وضمت قائمة الممنوعين من الاستقدامات 7 أندية محترفة. ويتعلق الأمر بشباب قسنطينة، المعاقب من طرف “الفاف و”الفيفا”.

إلى جانب كل من شباب بلوزداد ووفاق سطيف، واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل وشبيبة الساورة المعاقبون من طرف “الفيفا”.

كما حملت القائمة اسم العائد حديثا إلى بطولة النخبة اتحاد بسكرة، المعاقب من طرف “الفاف”.

فيما القائمة الكاملة للأندية الممنوعة من الاستقدامات:



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