يتقدمهم “ميسي” و”نيمار”.. نجوم أمريكا الجنوبية يرفضون إقامة “كوبا أمريكا” !

كشفت مصادر صحفية، أن نجوم أمريكا الجنوبية يرفضون إقامة “كوبا أمريكا” بسبب الحالة الصحية الصعبة التي تمر بها القارة والبرازيل التي ستنظم البطولة، كما أكد “كاسيميرو” نجم “ريال مدريد”، أن لاعبو “السامبا” متحدون ويرفضون اللعب.

وحسب ما ذكرت صحيفة “الموندو” الكتالونية، فإن “ليونيل ميسي” هو الآخر يرفض فكرة اللعب ويساند نجوم “السامبا” في قرارهم، بل اتصل بـ “نيمار” من أجل الحديث عن هذه القضية التي تسيل الكثير من الحبر.

ووفقًا لذات الصحيفة، فإن ميسي منتبه لتصريحات كاسيميرو، ويفكر بالطريقة نفسها، رغم أنه يلتزم الصمت في الوقت الحالي، وأشارت إلى أن باقي لاعبي الأرجنتين لديهم نفس موقف ميسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هناك محادثات بين كبار قادة المنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا، من أجل الاتفاق على عدم خوض البطولة في حين يوم الثلاثاء المقبل سيكون حاسمًا في مصير إقامة كوبا أمريكا.