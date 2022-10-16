يتكون من 4 سلالات للفيروس.. إطلاق حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية

تم اليوم الأحد إطلاق حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية على مستوى مختلف المؤسسات الإستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية والوكالات الصيدلانية الخاصة. وهذا بعد اقتناء معهد باستور 2.5 مليون جرعة من اللقاح.

و أكد المدير العام للوقاية وترقية الصحة جمال فورار خلال ندوة صحفية بمناسبة إطلاق هذه الحملة، على ضرورة الإقبال على التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية. سيما لدى الفئات الهشة من المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار فورار إلى أن الأنفلونزا الموسمية لهذا العام “قد تكون أكثر خطورة مقارنة بالسنوات الماضية” وذلك استنادا إلى انتشارها وتجربة بعض الدول التي تمر في الوقت الحالي بفصل الشتاء. على غرار استراليا وايسلندا”. مما يستدعي “تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين. سيما وأن اللقاح متوفر وتم توزيعه على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية ومراكز الصحة الجوارية والصيدليات الخاصة”.

من جهته قال المدير العام لمعهد باستور، البروفيسور فوزي درار، أن لقاح هذا الموسم “يتكون من أربع سلالات للفيروس”. مما يشكل حماية أكثر ويضمن تغطية واسعة على المستوى الوطني خلال موسم التقلبات الجوية التي تعرفها البلاد. مذكرا في نفس الإطار بالسلالات السابقة التي كانت “أقل فعالية”.

كما شدّد درار من جهة أخرى على ضرورة توعية مستخدمي قطاع الصحة للإقبال على التلقيح ضد الأنفلونزا بهدف تفادي نقل الفيروس إلى المرضى. خاصة وأن تلقيح هذه الأسلاك “قد يحمي من نقل الإصابة في الوسط الإستشفائي بنسبة 35 بالمائة”. مشيرا إلى أن اللقاح “يخفض من نسبة التعرض إلى الإصابة بين 75 الى 90 بالمائة. كما يعطي مناعة بعد العشرة أيام الأولى من تلقي اللقاح”.

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