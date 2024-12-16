يتنقل برخص سياقة مزوّرة.. توقيف شخص محل 24 أمر بالقبض في العاصمة

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدرارية بشخص مسبوق قضائيا. كان محل 24 أمرا بالقبض صادرة عن محاكم مختلفة عبر التراب الوطني.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المشتبه فيه، كان يستعمل في تنقّلاته وتعاملاته، رخصة سياقة مزوّرة.

وإستنادا لهاته المعطيات تمّ تسطير خطة ميدانية مكنت من تحديد مكان تواجده. ثم توقيفه وهو على متن سيارة. بعد إخضاعه للمراقبة الأمنية والإدارية، ضبط بحوزته على رخصة سياقة تحمل صورته ولكن باسم آخر.

كما أن التحقيق معه بين أنه كان متورط في العديد من القضايا من بينها إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزوّر. إخفاء أشياء مسروقة، النّصب والاحتيال وانتحال هويّة.