يتنكّرون بألبسة نسوية للمتاجرة بـ”الشوشنة”.. استكمال التحقيق مع أفراد شبكة إجراميّة

استكمل قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالعاصمة، التحقيق مع 9 متهمين 8 منهم موقوفين. ينشطون ضمن عصابة إجرامية تمتهن الإتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

وحسب ما تضمنته وقائع القضية، فإن عملية توقيف المتهمين الـ14 التي تبين أنها تشكل شبكة إجرامية يمتد نشاطها إلى الخارج. يتواجد بينهم 10 أفراد من جنسيات أجنبية ” أفارقة”. لتورطهم في تهريب الأشخاص. عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق التجميل. لتسهيل تنقلاتهم في أرض الوطن.

عن طريق ابتلاعها في شكل كبسولات، ليتم طرحها على شكل فضلات. ثم يتم مزجها بموادة صيدلانية. و منه تعرض للبيع في أحياء العاصمة بما يعرف بمادة “الشوشنا”.

كما أسفرت العملية عن ضبط محجوزات تتمثل في 780 غ من الهيروين، 670 غ من الكوكايين، 50 غ من القنب الهندي، مركبتين، 13 هاتف نقال، مواد صيدلانية ومعدات تستعمل في تحضير السموم. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر إجمالا بـ 68000 دج من العملة الوطنية، و مبلغ 100 أورو من العملة الصعبة.

وكن المرتقب أن يمثل المتهمون أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية.

لمواجهة تهما تتعلق بجناية استيراد المخدرات والإتجار بها بطريقة غير مشروعة، التهريب على درجة الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني، و الصحة العمومية، الإنجار بالبشر، تهريب مهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، ايواء ونقل مهاجرين غير شرعيين.