يتوقف بـ14 محطة.. هذا توقيت القطار الليلي “الجزائر – تقرت – الجزائر”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيف القطار الليلي “الجزائر – تقرت – الجزائر”.

وحسبما أفادت به الشركة، فإن إنطلاق القطار من محطة آغا “الجزائر” نحو تقرت سيكون على الساعة 13: 18. وذلك أيام السبت، الإثنين، الأربعاء. كما أن الإنطلاق من تقرت نحو محطة آغا “الجزائر” سيكون على الساعة 30: 17 أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

ويتوقف القطار في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة، بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير، جامعة.

