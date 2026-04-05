يتوقف في 13 محطة.. هذا توقيت القطار الليلي “الجزائر – تقرت – الجزائر”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقيت القطار الليلي خط “الجزائر - تقرت – الجزائر”.

وأشارت إلى أن الإنطلاق من محطة آغا “الجزائر” نحو تقرت على الساعة 13: 18، أيام السبت، الإثنين، الأربعاء. والانطلاق من تقرت نحو محطة آغا “الجزائر” على الساعة 30: 17 أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

كما أشارت إلى أن القطار يتوقف في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة، بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير، وجامعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور