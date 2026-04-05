يتوقف في 13 محطة.. هذا توقيت القطار الليلي “الجزائر – تقرت – الجزائر”

بقلم أمينة داودي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقيت القطار الليلي خط “الجزائر - تقرت – الجزائر”.

وأشارت إلى أن الإنطلاق من محطة آغا “الجزائر” نحو تقرت على الساعة 13: 18، أيام السبت، الإثنين، الأربعاء. والانطلاق من تقرت نحو محطة آغا “الجزائر” على الساعة 30: 17 أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

كما أشارت إلى أن القطار يتوقف في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة، بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير، وجامعة.

