يتيح تصميم العديد من التطبيقات.. الباحث الجزائري عادل جلولي يخترع سائلا ذكيا

قام باحثون أمريكيون، ومن بينهم جزائري، بتطوير سائل ميتا قابل للبرمجة بخصائص قابلة للتعديل. على وجه الخصوص، من حيث المرونة واللزوجة والبصريات، ولكن أيضًا القدرة على الانتقال من السائل النيوتوني إلى السائل غير النيوتوني.

ويمكن لهذا السائل الذكي أن يتيح تصميم العديد من التطبيقات، في مجالات مختلفة. مثل الروبوتات، والأجهزة البصرية، والتشغيل الهيدروليكي، وما إلى ذلك.

وقال الباحث المشارك في علوم المواد والهندسة الميكانيكية في كلية جون بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد. والمؤلف الأول للدراسة، الجزائري عادل جلولي، إن هذا الاختراع يتمتع بإمكانات هائلة.

ويستخدم السائل الذكي، الذي طوره عادل جلولي وفريقه، معلقًا من كرات المطاط الصناعي.

ويتمتع الأخير بخصوصية التشوه تحت تأثير الضغط، مما يؤدي إلى تعديل خصائص هذا السائل تمامًا.

علاوة على ذلك، أراد فريق البحث تجاوز معايير معظم السوائل الخارقة من خلال إنشاء سائل ذكي للتدفق والتكيف. مع شكل الحاوية الخاصة به. ولتوضيح أهمية هذا الابتكار، نُشرت الدراسة. التي أجراها هذا الفريق البحثي في ​​مجلة الطبيعة العلمية المرموقة (اضغط هنا)، في بداية شهر أفريل الجاري.

عادل جلولي، من أصل جزائري، يبلغ من العمر 35 عاما، تم تجنيده في جامعة هارفارد العريقة عام 2018، بعد دراسة الهندسة. ولكن أيضًا دكتوراه في الفيزياء التطبيقية في فرنسا. أصله من باب الزوار. اختار هذا الطبيب في الفيزياء التطبيقية الطريق إلى أوروبا، مثل العديد من المغتربين الجزائريين. وذلك ليقوم بدراساته الهندسية في غرونوبل.

وفي الواقع، ساعدت أطروحته للدكتوراه، حول نوع جديد من الروبوتات الدقيقة. في إطلاق حياته المهنية كعالم. علاوة على ذلك، تم نشره في رسائل المراجعة الفيزيائية.