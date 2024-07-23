يثأران لشقيقهما بعد إدانته بالحبس ويقتلان ابن الحي بطعنات ” شاقور” بالحراش

اهتز حي” الدربوز ” بمدينة الحراش على وقع جريمة نكراء، راح ضحيتها المدعو ” ب.يوسف” إثر اعتداء مسلح خطير بواسطة أسلحة بيضاء. تعرض له خلال تواجده بالحي، في ساعة متأخرة من الليل من طرف الشقيقين كل من المدعو ” ل.محمد الامين “. تاجر بالعاصمة، و”ل.عز الدين” باشراك ابن عمهم ” ل. لحسن”.

وأجهز الجناة على ضحيتهم ” يوسف” بطعنات بواسطة “ساطور” و”سكاكين” مخلفين له جروح بليغة على مستوى الظهر والرأس والذراع الأيسر. أدت الى سقوطه أرضا قبل أن يفر وهو ينزف دما الى منزل أحد سكان الحي.

وبعدها تمكن المتهمون من الفرار على متن سيارة من نوع” كونغو” .

وعليه وتم نقل الضحية المرحوم الى مستشفى مصطفى “سليم زميرلي” لتوافيه المنية بعد وصوله بساعة أو ساعتين.

وعليه تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء المتهمين كل من الموقوف “ل محمد امين”. وشقيقه الفار المدعو “ل.عز الدين” وابن عمهم الفار أيضا “ل. احسن” بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

حيثيات القضية

تتلخص الوقائع انه بتاريخ 2019/08/22 تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء مفاده وجود شخص ضحية ضرب وجرح بواسطة سلاح أبيض. على مستوى مستشفى سليم زميرلي بالحراش. و3 أشخاص على مستوى مستشفى مصطفى باشا.

ولدى تنقل عناصر الأمن الحضري الأول ببراقي تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو بونخلة يوسف الذي كان يتواجد على مستوى مصلحة العناية المركزة. لتعرضه لجروح بليغة مستوى الظهر وكذلك على مستوى الذراع كما تعرض الى بتر أحد أصابعه.

ولدى تنقل مصالح الأمن الحضري الى مستشفى مصطفى باشا تبين أن الشخصان الآخران هما كل من الشقيقين “ل. محمد الأمين”. و”ل.يونس” اللذين تلقيا العلاج ولاذا بالفرار قبل وصول مصالح الشرطة.

وتبعا للتحريات تم تبليغ عناصر الضبطية القضائية بوفاة الضحية “ب يوسف” بتاريخ بالحراش. إثر الطعنات التي تـ 2019/08/22 على الساعة 07:30 على مستوى مصلحة الإنعاش.

واستكمالا للتحريات التي باشرتها عناصر الضبطية القضائية المختصة إقليميا تم سماع شهود عيان.

ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ع. سفيان”،” ف.مراد” و”ب. احمد”، الذين أكدوا أن الأشخاص الذين قاموا بالإعتداء على الضحية. هو” ا.محمد الأمين “المتواجد بالمستشفى الجامعي والذي قام بضرب الضحية بعدة طعنات جد حساسة في الجسم.

مواصلة للتحريات الأولية وبالتعاون مع مصالح متعامل الهاتف النقال أوريدو تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه المسمى ” ل.لحسن”. فتم توقيف سيارة من نوع فولكس فاكن بولو بيضاء اللون وهي ملك للمشتبه فيه السالف الذكر. وكان على متنها كل من “ل،حمزة” و”ل .عبد الرحمان” اللذان تم توقيفهما في حين بقي المشتبه فيه الثالث “ل. عز الدين” في حالة فرار.

التحقيق يكشف..

وخلص التحقيق استنادا لسماع تصريحات الشهود تبين انه بتاريخ الوقائع وفي ساعة متأخرة من الليل نشب شجار. على مستوى حي الدربوز بين المرحوم “ب. يوسف” و”ل. محمد الأمين”. وشقيقيه كل من “حمزة” و”عز الدين” اين قام السالفي الذكر بالإعتداء بالضرب على المرحوم على مستوى الظهر والرأس .

كما تبين أن المرحوم كان على متن دراجته النارية فاقتربت منه مركبتان الأولى من نوع “فورد” سوداء اللون. التي في ملك للمسمى “ا.الحسن” والثانية من نوع” رونو كونغو” بيضاء اللون ملك للمسمى ” ا. ابراهيم”. وأنه أثناء ذلك نشب شجار بالأسلحة البيضاء بين المرحوم بونخلة يوسف وكل من المدعو “ا. أمين ” وشقيقيه “حمرة” و”عز الدين”. وابن عمهم “ل. لحسن” وجميعهم قاموا بالاعتداء على المرحوم بونخلة يوسف بواسطة أسلحة بيضاء.

كما أن سبب المشاجرة هو انتقام الإخوة ” محمد الأمين ” و”عز الدين” لشقيقهم ” إبراهيم ” الذي تم ادانته بالحبس عن قصية اعتداء بسلاح أبيض على الضحية المرحوم.

ولم تتمكن الضبطية القضائية من سماع المشتبه فيهما “ل.عز الدين” وابن عمه ، و “لزيزي أحسن” لبقائهما في حالة فرار. في حين تم توقيف الشقيق الاول ” ل.محمد الامين”.

وبعد انتهاء التحريات الأولية تم تقديم الأطراف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. اين تم إيداع المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت ومتابعته قضائيا.