«يجب تحسين التكفل بالمرضى على مستوى مصلحة الاستعجالات» 

خلال اجتماعه بإطارات الوزارة.. وزير الصحة محمد ميراوي:

شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، على ضرورة تنفيذ وتسريع عملية التكفل بالملفات ذات الأولوية، بغية تحسين الخدمات الصحية، وكذا الاستجابة لتطلعات المواطنين.

وخلال اجتماع مع إطارات القطاع، شدد ميراوي على ضرورة «القيام بتنسيق وثيق بين مختلف المديريات بالإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت إشراف الوزارة.

بخصوص تنفيذ برامج الوقاية في مجال الصحة مع إعطاء الأولوية إلى الإعداد الجيد للحملات الوطنية ذات الصلة بالموسم الصيفي 2019».

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن الوزير دعا إلى «ضرورة مرافقة ودعم المنظمة المدرجة في دليل التكفل بالمرأة الحامل .

ومتابعة مرحلة الحمل على مستوى المستشفيات العمومية والخاصة، وهذا من أجل ضمان تكفل أمثل للمرأة الحامل».

وحسب ذات البيان، فقد أعطى ميراوي، في هذا الصدد، «تعليمات صارمة تهدف إلى تحسين الرعاية والتكفل بالمرضى.

خصوصا على مستوى مصلحة الاستعجالات ومراكز الحراسة».

مشددا على «ضرورة توفير ظروف مواتية للفرق الطبية وشبه الطبية من أجل القيام بمهامهم على أحسن وجه وتكثيف بعثات التفتيش لدعم الإدارة السليمة لهذه المصالح».