ألحقت الكلاب الضالة في الآونة الأخيرة الأذى بالعديد من الأشخاص، الأمر الذي سبب لهم تشوهات خلقية.

وقال الشيخ علي عية خلال استضافته في قناة “النهار”، أن الكلاب خلق من خلق الله تعالى.

وأضاف علي عية أن الكلاب الضالة من المفروض على الدولة، أن تجعل لها محتشدات تربيها وتلقحها وتستغلها من أجل خدمة الإنسان،

لأن الكلب يجوز اقتنائه للحراسة أو الصيد أو ماشبه ذلك.

وأوضح علي عية، أن الكلاب التي تلحق الأذى والضرر بالناس، هي التي يجب قتلها، دون أن نعذبها لأن ذلك حرام.

والمسألة التي فيها اختلاف بين العلماء والفقهاء بخصوص جواز قتل الكلاب الضالة بالسم فهناك من قال إذا كان السم يؤدي إلى قتل الكلب في الحين جاز استعماله.

أما إذا سبب له ذلك السم العذاب وبقي مدة لكي يموت فهذه الطريقة لا يجوز استعمالها.

وأكد علي عية أن الكلاب المسعورة يجب أن تقتل ولكن بطريقة رحيمة .