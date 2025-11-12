يحتالان على المواطنين بحجة العَوز.. أمن ميلة يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية ميلة نداءً للجمهور، من أجل التبليغ عن مشتبه فيهما بتهمة النصب والاحتيال.

وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة. تُنهي مصالح أمن ولاية ميلة فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية إلى علم كافة المواطنين. أن الشخصين الظاهرين في الصور كل من المدعو “ب. أم” ، والمدعو “ب . ص أ “. مشتبه فيهما في قضايا للنصب وانتحال هوية الغير. من خلال إنشاء حسابات فيسبوك مزيفة تحمل أسماء وصور الضحايا ثم مراسلة أصدقائهم لطلب أموال، مدعيين أنهما في ضائقة مالية.

واستغل المشتبه فيهما الأرقام الهاتفية التالية: 0561.34.51.39، 0783.23.30.68، 0782.09.06.76،

0794.56.20.60. وكذا باستغلال الحسابات البريدية 0043701783 مفتاح 57، 2529726 مفتاح 17.

43022052 مفتاح 19.

ووجهت مصالح أمن ولاية ميلة، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالفي الذكر، التوجه إلى محكمة ميلة، أو التقرب إلى مقر أمن ولاية ميلة “فرقة مكافحة الجريمة السبيرانية”. أو أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.