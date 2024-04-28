مدير يحتجز تلميذ 3 ساعات داخل قسم فارغ بباتنة

اشتكى ولي تلميذ تصرف مدير مدرسة ابتدائية بعاصمة الولاية باتنة، ضد ابنه المتمدرس في الصف الثالث ابتدائي، عندما قام المدير المشتكى منه بحجز التلميذ داخل قسم فارغ مدة 3 ساعات كعقاب له بسبب تشويشه المتكرر.

وحسب الوالد المشتكي، فإن ابنه اضطر الى النوم داخل مكان الحجز في ظروف غير إنسانية، واعتبر هذه الطريقة من العقاب اهانة لابنه من جهة، ولقطاع التربية عموما من جهة أخرى.

لذلك دعا كل الجهات الوصية من أجل التحرك ضد المشتكى منه بما يضمن حق ابنه التلميذ أولا، وعدم تكرار هذا الفعل ثانيا.

وفي اتصالنا بمدير التربية لولاية باتنة، قال أنه علم بادعاء الولي، وهو ينتظر شكوى رسمية للإعتماد عليها من أجل مباشرة تحقيق اداري، يتم على ضوء ننائجه إصدار القرارات اللازمة.