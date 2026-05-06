يحترمني لكن برودة مشاعره تؤذيني

سيدتي، السلام عليك وعلى كل قراء هذا المنبر الأغرّ الذي يحافظ على مكانته بين قلوب متتبعيه لما فيه من فائدة عامة تخدم الفرد والمجتمع ،كما لا يفوتني ان أشكرك على حسن نيتك وحبك لإرساء دعائم الخير والمحبة بين القلوب، فبوركت سيدتي.

سيدتي،ما يعتصر فؤادي امر جلل احيا تفاصيله بصفة يومية، فأنا إمرأة متزوجة من رجل هادئ الطباع مستكين، بالكاد يشكو أو يعبر عما بقلبه، وهو أيضا من النوع الذي لا يبدي لي وللأسف من الحب شيئا.

تمنيت لو فقط أنه يعبر لي عن خوالجه، ولو على الأقل يطري على ما أقدم من جسيم التضحيات له هو خاصة ومن أجل أسرتنا. لا أخفيك سيدتي أنني لم ارتبط بزوجي بعد قصة حب جارفة، لكنني لا أفنّد إحترامه لي وعدم إيذائه لشخصي، إلا أن برودة المشاعر أكبر من أي إهانة وضرر أحياه في اليوم ألف مرة.

أريد أن أصرخ بكل ما أوتيت من قوة وأن أخبره أن كيمياء التقدير والإعتراف بما أقدّمه له أكبر من كل شيء لي فيحياتي، فهل تراه يحس ويعتبر أم أنه يعتبر ما أريده منه إنتقاصا من رجولته؟ دليني سيدتي فما انا فيه سيدخلني حيز الجنون.

ش.حياة من الغرب الجزائري.

الــــــــــــــــــــــرد:

يصبح العتاب واللوم غير محتمل أو بمثابة ثقل على الإنسان، عندما يكثر الواحد منا استخدامه في اغلب الأوقات مع الآخرين، على أبسط الأشياء صغيرة كانت أو كبيرة وبشكل دائم ومتكرر، فالشخص الذي يكثر من عتاب الآخرين بشكل مستمر، يفقدهم بالتأكيد وسيخسر الكثير من الأهل والأصدقاء، وسوف يعلم معنى ذلك بمرور الوقت. ومن جهة العلاقة الزوجية، فيتعيّن على الزوجة أن تعلم كيف تعاتب الزوج بذكاء، حتى تستطيع تحقيق مرادها من وراء ذلك العتاب، دون أن تثير غضبه، وحتى لا يفقد العتاب مصداقيته بمرور الوقت عند الزوج، حيث أن الزوجة لا تعاتب من اجل معاقبة الزوج وإنما سعيًا للإصلاح وعدم الوقوع في هذا الخطأ ثانيًا، وهناك طرق وأساليب ووسائل لتعلم كيفية العتاب دون التجريح في الزوج أو إثارة غضبه وسخطه على الزوجة.من جهتك أختاه، أتفهم طبع زوجك الكتوم، كما أنني لا أعيب عليك ثقتك المهزوزة في نفسك، أو عدم إدارتك الجيدة للغة الحوار، وحتى تبلغي قلب زوجك وتلوميه بالقدر الذي سينفعك ويزد في تمتين وتوطيد علاقتكما الزوجية بالقدر الكاف عليك أن تغيري من بعض التصرفات أو تجتهدي في بذل مجهودات أكبر في سبيل كسر حاجز الملل وبسط بساط السكينة والوقار بينك وبين رفيق دربك، من خلال أن :

*تحرصي على التعامل مع الزوج بالحسنى والحكمة لكي تنالي رضا الله عنك.

* أن تحاولي أن تكوني على أفضل حال عند رؤيته لكي، حيث لا يقع نظره إلا على ما يسره.

*التعامل بحكمة وذلك بالابتعاد عن الغيرة الزائدة والشك، فيكفي أنه هادئ مستكين لا يحبّ من التكلف شيء.

*إتباع اللين واللطف حتى يكون معك أكثر لطفًا ومن ثم تمتلكيه.

*الاهتمام بكل ما يخصه المحافظة على ماله وخاصة شرفه.

*أن تحرصي على الهدوء خاصة عندما يكون الزوج غاضبًا أو في حالة مزاجية سيئة.

*اختيار الوقت والمكان للعتاب، فلا تعاتبني الزوج أو تناقشه في مكان عام أو عند عودته من العمل.

*تميل الرجال للسيطرة، لذلك لا تعامليه مثل الطفل، بل اجعليه يشعر بأنه هو صاحب الأمر وأنه هو القائد.

*احرصي على انتقاء الكلمات، فلا تتسرّعي بكلمة قد تجرحه ولا يستطيع نسيانها.

ردت: س.بوزيدي.