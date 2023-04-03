يحوله إلى “رايب” .. توقيف موزع الحليب المدعم في البليدة

تمكن أعوان الرقابة لمديرية التجارة لولاية البليدة، رفقة الدرك الوطني لبلدية وادي العلايق، من كشف أحد المستودعات. المختصة في توجيه حليب الأكياس المدعم من قبل الدولة. وملئه في براميل من أجل تحويله إلى مشتقات الحليب وإعادة بيعه بأضعاف سعره.

كما أشار بيان وزارة التجارة، إلى أنه تم توقيف صاحب المستودع الذي يشغل في نفس الوقت موزع حليب مع حجز 2855 لتر. منها 1880 لتر كانت موضوعة في براميل، و975 كيس كانت تنتظر تقطيعها. والتي تم توجيهها إلى هيئة ذات منفعة عامة.

إجراءات جديدة في تحكم مسار الإنتاج والتوزيع

وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت في وقت سابق، عن إجراءات جديدة في تحكم مسار إنتاج وتوزيع الحليب.

وعن إجراءات التحكم في مسار إنتاج وتوزيع المادة، كشفت وزارة التجارة، إنه سيتم إستحداث بطاقية مرقمنة للتحكم مسار إنتاج وتوزيع المادة. ابتداء من استلام المادة الأولية إلى خروج المنتوج”.

بالإضافة إلى الانتهاء من تحيين وإعداد البطاقية الوطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني المهني للحليب لونيل. وبطاقية الموزعين المعتمدين مع الملبنات وبطاقية تجار التجزئة الممولين من طرف هؤلاء الموزعين.

كما سيتم تحديث قائمة الملبنات غير المتعاقدة مع الملبنات التي تنتج الحليب الطازج أو مشتقات. أو غير النشطة والتي يمكن الاستعانة بها، بعد مراجهة الخريطة الجغرافية لتوزيع غبرة الحليب.

كما سيتم تحديد عدد البلديات غير المغطاة بتمويل المادة المدعم لإعادة إدماجها بالتمويل التي تمت مراجعتها.

وسيتم لإقرار توزيع منصف وعادل للمسحوق مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الانتاجية على مستوى الولايات. بشكل يسمح بتحكم أفضل في عملية مراقبة مسار منتوج الاقتصاد.