يحياوي:”التحضير للموسم المقبل..كل شيء مرهون بتعيين رئيس مجلس إدارة للياسما”

كشف الأمين العام لإتحاد العاصمة. سيد علي يحياوي. عن ظروف إستعدادات فريقه للموسم المقبل للمشاركة في كأس الكاف.

وصرح يحياوي للإذاعة الوطنية، صبيحة اليوم الجمعة:” التحضير للموسم المقبل معناه عملية الإستقدامات، وأقنعنا عدة لاعبين بالإنضمام للفريق”.

وأضاف يحياوي:” كل شيئ مرهون بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد، ليتفاوض مع اللاعبين اللذين لدينا إتفاق معهم، وترسيم العقود، يبقى هاجس الدعم المادي”.

كما كشف المتحدث:” لجنة المنازعات نشاطها مجمد ونعيش فراغ في كرة القدم الجزائرية، نتيجة عدم إثراء القوانين العامة”.

وأورد المتحدث:”لاتوجد قوانين واضحة في ظل وجود ظروف خاصة كشغور منصب رئيس الفريق، والمرحلة الإنتقالية”.

كما أورد يحياوي:”لما تنتهي عهدة المكتب الفيدراي، يتم حل كل اللجان تلقائيا، في إنتظار إنتخاب الرئيس الجديد”.

كما تابع سيد علي يحياوي:”للأسف هذا التغيير بالمكتب الفدرالي جاء في وقت حساس، في نهاية الموسم أين كانت جميع الفرق، بحاجة لعدة قرارات للتحضير للموسم المقبل”.