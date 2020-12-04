يحيى الفخرانى يعود للسباق الرمضانى بــ “نجيب زاهي زركش”

بعد غيابه عن السباق الرمضاني منذ فترة طويلة، يعود النجم المصري الكبير يحيى الفخراني مره أخرى للمنافسة فى السباق الرمضاني”2021″، بمسلسل”نجيب زاهي زركش”.

وسيقاسم الفخراني البطولة مع كل من أنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى والفنانة هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار إجتماعى عائلي.

الجدير بالذكر أن إختفاء الفنان يحيى الفخرانى عن السباق الرمضاني كان بسبب إنشغاله في تقديم مسرحيته “الملك لير”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر عمل ظهر به الفخراني في الشهر الكريم كان سنة 2018 بمسلسل “بالحجم العائلي”.