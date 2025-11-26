يحيى بشير يستعرض آفاق تعزيز التعاون الصناعي بين الجزائر ومصر

استُقبل مساء أمس بالقاهرة وزير الصناعة يحيى بشير، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود والوفد المرافق لهما، من طرف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. وسط رفع أعلام البلدين وتبادل المصافحة الرسمية. وذلك في إطار اجتماع موسّع خُصص لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصناعي.

وخلال الاجتماع، أكّد وزير الصناعة يحيى بشير أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكات صناعية متقدمة. مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين بما يخدم التنمية الاقتصادية ويُسهم في خلق فرص استثمارية مشتركة.

وفي هذا السياق، أكد يحيى بشير حرص بلاده على عمق العلاقات بين البلدين، مشيدًا بما تشهده مصر من طفرة في مجالات البنية التحتية والصناعة، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

كما شدّد بشير على ضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئات والمؤسسات الصناعية في الجانبين، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الميكانيكية. والصناعات المغذية، إضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة. تُسهم في رفع القدرات الإنتاجية وتبادل التكنولوجيا.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن ترحيب مصر بتوسيع آفاق التعاون الصناعي. مؤكدًا استعداد مصر لتقديم خبراتها ودعم المبادرات التي تهدف إلى بناء منظومات صناعية متكاملة بين البلدين.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين. والعمل على تطوير مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية جديدة. بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويعزز التكامل الصناعي العربي.