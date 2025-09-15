يحيى بشير يستلم مهامه على رأس وزارة الصناعة

جرت اليوم الإثنين، مراسم تسليم واستلام المهام بين سيفي غريب، الوزير الأول والوزير السابق للصناعة، ويحيى بشير، والذي تم تعيينه وزيرا للصناعة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد سيفي غريب، على الإرادة القوية للقطاع، لبعث صناعة حقيقة. مؤكدا أن المجهود سيتضاعف، لبعث مشاريع استراتيجية.

وهنأ سيفي غريب، الوزير الجديد، متمنيا له كل التوفيق، ومؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة لتحقيق صناعة جزائرية استراتيجية. سوف تلعب دورا مهما في التنمية كونها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.