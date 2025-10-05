يحيى بشير يشرف على تنصيب خير الدين بن عيسى مكلفًا بتسيير الأمانة العامة لوزارة الصناعة

أشرف وزير الصناعة، يحيى بشير، مساء اليوم، على مراسم تنصيب خير الدين بن عيسى، بصفته مكلّفًا بتسيير الأمانة العامة للوزارة، خلفًا لأحمد زايد سالم.

وبهذه المناسبة، عبّر الوزير عن شكره وامتنانه لـ أحمد زايد سالم، نظير الجهود التي بذلها والخدمات التي قدّمها للقطاع طيلة فترة توليه مهامه.

وقد حضر مراسم التنصيب كلٌّ من رئيس ديوان الوزير، والمدراء العامين بالوزارة، وعدد من المدراء المركزيين، ومستشاري الوزير.