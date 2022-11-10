قناة النهار يحيى طبيش: أي طفل مشهور يصنع محتوى خارج أو يفوق سنه فهو طفل مستغل بقلم النهار أونلاين نشر في 10 نوفمبر 2022 - 23:44 شارك غرِّد أرسل 30 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/W98lr اقرأ أيضا بعد تشديد الرقابة على الحليب المدعم.. المقاهي ترفع من سعر كوب الحليب قناة النهار 30 أكتوبر تجارة: تشديد الرقابة يجبر أصحاب المقاهي التخلي عن "الحليب المدعم" .. قناة النهار 29 أكتوبر ترندينغ: إشاعة إعتناق دروغبا للإسلام تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتمثال ساديو ماني يثير الجدل قناة النهار 08 نوفمبر رئيس مجلس السيادة السوداني : الأمة العربية تنتظر منا التخطيط العلمي و التنفيذ الملتزم بالروح القومية قناة النهار 02 نوفمبر لقمان DZ :هذا هو السبب الرئيسي لهجرتي إلى أمريكا قناة النهار 23 أكتوبر الهيكل الصحي "لعور عمار" بميلة .. هيكل مهمل منذ التسعينات يتنظر التهيئة والاستغلال قناة النهار 22 أكتوبر نسمية جعفر باي: الفقر ماشي حجة أنك تبعت الطفل يتسول أو يبيع في الطريق السريع قناة النهار 10 نوفمبر دلال خير: أب يناشد من اجل إنقاذ إبنه الذي يعاني إصـ.ـابة على مستوى العين قناة النهار 28 أكتوبر "وزير الصناعة :" إنشاء "دار الجودة" بعد أشهر قليلة قناة النهار 09 نوفمبر "مدير تحرير في وكالة الأنباء الكويتية :" الجزائر وفّرت لنا كل التسهيلات والأجهزة منذ وصولنا قناة النهار 30 أكتوبر