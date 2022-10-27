قناة النهار يحيى طبيش: العنصرية ضد سليماني إهانة لكل العرب والجزائريين بقلم النهار أونلاين نشر في 27 أكتوبر 2022 - 22:38 شارك غرِّد أرسل 6 0 يحيى طبيش: العنصرية ضد سليماني إهانة لكل العرب والجزائريين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dbLwJ اقرأ أيضا "وزير الصناعة الصيدلانية :" مصنع جسر قسنطينة يكمّل هكذا نغلقوه.. أبشع من بولايي قناة النهار 16 أكتوبر "شوفوا حكايتي: أب لـ 10 أطفال يعيش داخل حاوية سلع.. " نبيع كلوتي باش نشري دار لولادي قناة النهار 16 أكتوبر صريح جدا: هكذا يتعامل الجزائريون مع الغيبة والنميمة .. قناة النهار 20 أكتوبر نبيلة: محتوى تاعي نقي تقدر تشوفو مع داركم وكل ما أقوم به بدعم من عائلتي قناة النهار 27 أكتوبر "رئيس الجمهورية :"سأجعل إسترجاع كرامة المواطن حـ.ـربا لاتهدأ قناة النهار 16 أكتوبر إنتاج أدوية السرطان في الجزائر .. نهاية المعاناة ورحلة البحث عن الأدوية قناة النهار 23 أكتوبر الشيخ النوي: مدرسة في تيارت فيها 3 أقسام ما زال ما كملوهاش.. الوالي بوقرة وين يروح يصيبها مخروبة قناة النهار 25 أكتوبر كـ.ـارثة..قاعة علاج بأطباء يعملون ساعتين في ميلة قناة النهار 11 أكتوبر فاسألوا : الإعراض عن الجاهلين قناة النهار 17 أكتوبر وزير الصحة يزور جـ ـرحى إنـ ـفجار المنيعة بمستشفى الدويرة قناة النهار 18 أكتوبر