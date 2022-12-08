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قناة النهار

يحيى طبيش: الفنان في الجزائر لا قيمة له لا ماديا ولا معنويا وأغلب الفنانين يعيشون حياة ضنكا

بقلم النهار أونلاين
يحيى طبيش: الفنان في الجزائر لا قيمة له لا ماديا ولا معنويا وأغلب الفنانين يعيشون حياة ضنكا
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