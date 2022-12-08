قناة النهار يحيى طبيش: الفنان في الجزائر لا قيمة له لا ماديا ولا معنويا وأغلب الفنانين يعيشون حياة ضنكا بقلم النهار أونلاين نشر في 08 ديسمبر 2022 - 22:27 شارك غرِّد أرسل 45 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OVrf9 اقرأ أيضا طالع هابط: النوي خلطها و ينتفض ضد رئيس بلدية بوزريعة بسبب طرده لمعاق يعمل السندويشات أمام الجامعة قناة النهار 06 ديسمبر زين عامر: كنت أنتظر الكثير من المنتخب المغربي وبهذا اللعب ما يروحوش بعيد قناة النهار 23 نوفمبر أم جزائرية تفاجىء إبنها في قطر بعد سنتين من الفراق و رونالدو يصنع الحدث رغم تواجده في الإحتياط قناة النهار 07 ديسمبر فاسألوا : استحباب الدعاء أدبار الصلوات قناة النهار 23 نوفمبر سياسة: قرارات وإنجازات .. الجزائر الجديدة تخطو نحو المستقبل قناة النهار 26 نوفمبر مراقبة الغاز في المنزل.. من يتكفل بهذه المهمة من أفراد العائلة ؟ قناة النهار 03 ديسمبر حسين أشيو: فوز الأرجنتين كان متوقع و ذكاء ميسي صنع الفارق قناة النهار 03 ديسمبر مومن آيت قاسي: على إفريقيا التفكير في حماية منتخباتها القوية من الكولسة وتغيير نظام المنافسة قناة النهار 26 نوفمبر تيسمسيلت : عائلة تبيت في العراء في ظروف كارثية قناة النهار 03 ديسمبر "الوالي المنتدب لمقاطعة دار البيضاء: "سنتخذ الاجراءات اللازمة قناة النهار 28 نوفمبر