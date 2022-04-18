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يحيى طبيش: تجسيد العنف في الافلام يجب ان يكون بمقاييس لتفادي ذوي القلوب الضعيفة والاطفال

بقلم رمضان 2022
يحيى طبيش: تجسيد العنف في الافلام يجب ان يكون بمقاييس لتفادي ذوي القلوب الضعيفة والاطفال
زابيينغ رمضان
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