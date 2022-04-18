قناة النهار يحيى طبيش: تجسيد العنف في الافلام يجب ان يكون بمقاييس لتفادي ذوي القلوب الضعيفة والاطفال بقلم رمضان 2022 نشر في 18 أفريل 2022 - 01:42 زابيينغ رمضان شارك غرِّد أرسل 19 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qiwhi برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا لوكان ماجيتش أنا / عادل إبيزا من الفن إلى عامل نظافة..الخدمة هادي ماشي ساهلة قناة النهار 08 أفريل العدد الثاني من برنامج زابيينغ رمضان مع ياسين كنطاش قناة النهار 06 أفريل ياسين التيغر يكشف عن ديو سيجمعه مع الفنانة نوال إسكندر قناة النهار 14 أفريل "نسيمة جعفر باي: " انا ضد تعدد المواسم والسلسلة الوحيدة التي نجحت هي عاشور العاشر قناة النهار 05 أفريل 44 وفـ.ـاة بسبب الإفراط في السرعة..أحد أهم أسباب حوادث الطرقات في رمضان قناة النهار 10 أفريل لوكان ماجيتش أنا / بعيدا عن الموسيقى الشابة الزهوانية دارتلنا طبق يهبّل.. الزبون تشوكا في البنّة قناة النهار 02 أفريل حاجة خفيفة مع جبالي : أفخاذ الدجاج بالشوفان قناة النهار 11 أفريل زعما تسلكها/ الذواق ليوم عجباتو ماكلة اسلام وربح معانا تابلاط قناة النهار 09 أفريل فكرة: مشروع بسيط ومربح للنساء الماكثات في البيت قناة النهار 09 أفريل لوكان ما جيتش أنا: مايا رجيل من مواقع التواصل الإجتماعي إلى "عاملة نظافة".. عياها البدون والنشاف قناة النهار 05 أفريل