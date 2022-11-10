قناة النهار يحيى طبيش: صناعة المحتوى للأطفال يجب أن يكون مقتصر على الموهوبين والمبدعين بوصاية من الأولياء بقلم النهار أونلاين نشر في 10 نوفمبر 2022 - 23:07 شارك غرِّد أرسل 33 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ENsky اقرأ أيضا toutes options / مخالفات عمل "الكلونديستان" وعقوباتها القانونية..ترقّبوها قناة النهار 04 نوفمبر الرئيس تبون يستقبل رئيس الإتحاد الإفريقي ماكي سال قناة النهار 31 أكتوبر العثور على حلويات وشكولاطة فاخرة فاسدة مخزنة داخل مستودع بوهران قناة النهار 09 نوفمبر صريح جدا : الجلفة.. هكذا يحمي الأولياء أبنائهم من خــ.طر المــ.خدرات قناة النهار 23 أكتوبر مجتمع: لتفادي خطر الإنفجار أو الإختناق بأجهزة التدفئة .. هذه هي الخطوات قناة النهار 06 نوفمبر يحيى طبيش يؤدي قصيدة رائعة بصوته الجميل بمناسبة الذكرى 68 لإنتدلاع الثورة قناة النهار 03 نوفمبر " خاتمة مؤثّرة لرئيس فلسطين :"أقول للعرب إن القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين أمانتنا قناة النهار 02 نوفمبر توقيف مسبوقين قضائيين بجيجل كانا وراء بث الـ ـرعب والخوف وسط الأحياء قناة النهار 27 أكتوبر داخل الـ18: عوار وآيت نوري في الخضر.. "حكاية لم تنته" قناة النهار 05 نوفمبر الرئيس المصري: أهنئ الشعب الجزائري الذي نحترمه ونحبه قناة النهار 01 نوفمبر