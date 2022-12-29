قناة النهار يحيى طبيش: عام 2022 خرج عليا وتحصلت على الدكتوراه في الإعلام بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ديسمبر 2022 - 22:46 شارك غرِّد أرسل 48 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/geQ23 اقرأ أيضا بلمهدي : لم نغلق الكنائس..وإنماغلقنا محلات أراد أصحابها إستغلالها في نشاط غير مرخص قناة النهار 22 ديسمبر الشيخ النوي: موالون بسعيدة يناشدون رئيس الجمهورية والسبب تجريد أراضي السهوب من الحشائش والنباتات قناة النهار 27 ديسمبر ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي قناة النهار 10 ديسمبر أرقام وهمية تجعل مجهولون مشاهير عبر الإنستغرام قناة النهار 15 ديسمبر بوشيخي بوحوص: منظمة "بريكس" راجعة لخطاب الراحل هواري بومدين في السبعينات قناة النهار 26 ديسمبر تساؤلات: الأمراض الحديثة .. هذه هي التقنيات الجديدة للكشف عنها قناة النهار 17 ديسمبر الأمن: الإحتيال تحت غطاء التسوق الإلكتروني .. مصالح الدرك تتصدى للظاهرة قناة النهار 28 ديسمبر شاهد أبشع "فاست فود" قد تصادفه في حياتك😱🤢صراصير ومواد "بيريمي" موجّهة للزبائن !! قناة النهار 18 ديسمبر أرقام متصاعدة لإستغلال الأطفال عبر شبكات الأنترنت.. أي دور للأولياء ؟ قناة النهار 09 ديسمبر داليا شيح تحل ضيفة على شاشة النهار و تكشف لأول مرة عن مشاريعها الجديدة قناة النهار 19 ديسمبر