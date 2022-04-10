قناة النهار يحيى طبيش: هذه هي الإستراجية التي يجب العمل عليها في البرامج الإجتماعية بقلم رمضان 2022 نشر في 10 أفريل 2022 - 01:38 زابيينغ رمضان شارك غرِّد أرسل 21 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/g6t8e برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا مناصر الخضر:" اليوم عيد ميلاد بلماضي والفوز راح يكون هدية ليه !!" قناة النهار 25 مارس قناة النهار تقدم شبكة برامج إجتماعية مميزة لمشاهديها الأوفياء طيلة الشهر الفضيل قناة النهار 31 مارس السعيد: نهار بابا حاوزني من باب دارو ديسيديت نولي ميلياردير ونعاون الناس ونرفد يما وخاوتي قناة النهار 25 مارس مناصر الخضر يوجه رسالة..أوقفو مع لعلام وليكيب تاعنا قناة النهار 24 مارس !فكرة : اليوم حسام لعب خفيف..شرا براسليات ب 500 دج..باععم و فيد فيهم 200دج قناة النهار 04 أفريل بلماضي لصحفي .." ماعندكش حطة تاع فوتبول" شاهد السبب !! قناة النهار 20 مارس تجارة: غلاء الأسعار .. الجزائريون يقصدون أسواق الجملة بدل التجزئة قناة النهار 03 أفريل جزائريون: عبد الفتاح .. شاب يحول حيه إلى تحفة بإمكانيات بسيطة قناة النهار 22 مارس أسرار : آية التيمم قناة النهار 06 أفريل طيب معانا مع "الشاف أمين" والمؤثرة "مريم سبايبي" :حساء البطاطا وسلطة الأرز بالبرغل وبوراك بالموز قناة النهار 08 أفريل