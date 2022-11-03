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قناة النهار

يحيى طبيش يؤدي قصيدة رائعة بصوته الجميل بمناسبة الذكرى 68 لإنتدلاع الثورة

بقلم قناة النهار
يحيى طبيش يؤدي قصيدة رائعة بصوته الجميل بمناسبة الذكرى 68 لإنتدلاع الثورة
the weekend show
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