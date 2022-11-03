قناة النهار يحيى طبيش يؤدي قصيدة رائعة بصوته الجميل بمناسبة الذكرى 68 لإنتدلاع الثورة بقلم قناة النهار نشر في 03 نوفمبر 2022 - 23:22 the weekend show شارك غرِّد أرسل 19 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4b9bX اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد غياب المسؤولية وكيف يتم هدر أموال الشعب في حاسي مسعود قناة النهار 30 أكتوبر دلال خير: عائلة من 6 أفراد تعاني الفقر والمرض وخطر المـ.ـوت بقلب العاصمة قناة النهار 28 أكتوبر جزائريون: فنانة تشكيلية برعت وتميزت في فن الرسم قناة النهار 17 أكتوبر 3 مسبوقون قضائيا يستدرجون ضحاياهم لسرقتهم تحت غطاء جمعية خيرية بوهران قناة النهار 23 أكتوبر صريح جدا: هذه هي أسباب تفشي ظاهرة "الخُلع" في المجتمع الجزائري قناة النهار 28 أكتوبر اندلاع حريق باحد مخازن للمادة الأولية التابع لشركة ليلاس الجزائرية التونسية بالمنطقة صناعية البوني قناة النهار 23 أكتوبر حجز 12 كلغ ذهب مقلّد و 800 مليون سنتيم بميلة قناة النهار 01 نوفمبر بداية توافد القادة العرب إلى قصر المؤتمرات قناة النهار 02 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قناة النهار 01 نوفمبر "هل يقبل الرجل الجزائري الزواج بإمرأة من الوسط الفني شاهدوا اجابات صادمة.." ماراحش تغنيلي في الدار قناة النهار 27 أكتوبر