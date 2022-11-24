قناة النهار يحيى طبيش : من الغباء تصديق كل ما أضعه في الستوريات بقلم النهار أونلاين نشر في 24 نوفمبر 2022 - 21:57 تحديث في 24 نوفمبر 2022 - 22:32 شارك غرِّد أرسل 83 0 يحيى طبيش : من الغباء تصديق كل ما أضعه في الستوريات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vTOmM اقرأ أيضا "بلماضي:" آيت نوري سيكون معانا في مارس و عوار مازال ما بان والو قناة النهار 13 نوفمبر مفيدة عداس: كل فنان يتنازل عن مبادءه ويدير فضيحة من أجل "el buzz" ماشي فنان قناة النهار 03 نوفمبر وزير التربية : أكثر من 25 ألف أستاذ سيستفيدون من الترقية عن طريق الإمتحان المهني قناة النهار 24 نوفمبر قناة النهار 15 نوفمبر شوفو حكايتي/ حكاية مـ.ـؤلمة لإمرأة تكتشف أنها مُتّبنية.. ترقّبوها قناة النهار 11 نوفمبر "والي وهران يستخرج شهادة ميلاده من قرية الحامول .." اللعب ما كانش من دوارنا لدوارهم قناة النهار 08 نوفمبر لقمان dz يقلد الأصوات بطريقة إحترافية وسط دهشة الحاضرين قناة النهار 24 نوفمبر الأمن الغذائي بالمنطقة العربية.. الجزائر في مقدمة الدول القادرة على توفير غذائها قناة النهار 04 نوفمبر طبيب عام بالمستشفى المختلط ببرج باجي مختار يتحدث عن حالة جرحى حادث المرور قناة النهار 14 نوفمبر الإقبال على المضادات الحيوية يرتفع بعد إنتشار موجة الزكام قناة النهار 12 نوفمبر