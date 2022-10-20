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يحيى طبيش يقصف الفنان “بابيلون”.. “لازم تطور روحك وتغني غنية جديدة باه تهدر على الشاب مامي”

بقلم النهار أونلاين
يحيى طبيش يقصف الفنان “بابيلون”.. “لازم تطور روحك وتغني غنية جديدة باه تهدر على الشاب مامي”
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