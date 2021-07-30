الشلف: الوالي يتفقد الأطقم الطبية المستقبلة للمصابين بكورونا في مستشفى تنس

قام والي الشلف، لخضر سداس، بزيارة تفقدية لكل من مستشفى أحمد بوراس وزيغود يوسف بنتس في إطار المساعي التي تبذلها السلطات قصد متابعة الوضعية الوباىية عن كثب وتقديم الدعم اللازم للتكفل الحسن بالمرضى.

حيث تحدث ذات المسؤول مع الأطقم الطبية والشبه الطبية الساهرة على إستقبال معالجة المصابين بكوفيد 19 ، كما تفقد بعض المصالح التي لها علاقة بإستقبال المرضى على غرار مكاتب التوجيه ومصالح الإستعجالات.

كما وقف سداس على وجود تحسن نسبي بعد قرار غلق الشواطئ الذي كان له أثر إيجابي في تراجع عدد المصابين بفيرورس كورونا.