يحيى مزاحم: “هذا سبب غياب عثمان عريوات عن الشاشة”

يعتبر الممثل الجزائري، عثمان عريوات، من الممثلين الجزائريين الكبار، خاصة وأن أعماله تلقى نجاحا كبيرا، بالرغم من مرور سنوات عديدة، من بثها على شاشة التلفزيون.

ولكن الشاشة الجزائرية، والمشاهدين، افتقدوا هذا الفنان الكبير، بعد غياب طويل عن الاعمال الفنية.

وعن سبب غياب عثمان عريوات عن الشاشة، سئل طاقم برنامج “رمضان zapping”، الذي يعرض على قناة النهار، ضيفه، المخرج الجزائري “يحيى مزاحم”، كونه مقرب من الفنان.

وقال المخرج: “أن عثمان عريوات، ممثل كبير، وعنده صورة كبيرة في الفن، لذلك فهو يخاف على صورته”.

وأورد يحيى مزاحم، أن عثمان عريوات، اتصل به في احدى المرات، من أجل القيام بفيلم معا، وقاما بأخذ العقد إلى أحد القنوات التلفزيونية، ولكن عريوات لم يصل إلى تفاهم مع مدير القناة”.

وفيما يخص راي عثمان عرويات بالممثلين الشباب، قال المخرج، أن عريوات معجب بالمواهب الشابة، في الساحة الفنية الجزائرية.

وأكد، حازم يحيى، أن عثمان عرويات، لن يكون لديه مانع، إذا عرض عليه عمل في المستوى، وبميزانية كافية، وأنه سيعود على العمل، إذا ارتقى المستوى.