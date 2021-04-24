يحيى مكي: السلالة الهندية أخطر ما يهددنا وعلى الجزائر إخضاع العمال الهنود للحجر

قال الدكتور يحيى عبد المومن مكي، الأخصائي والخبير في علم الفيروسات بالمستشفى الجامعي ليون، إن السلالة الهندية أخطر ما يهددنا.

وأوضح في تصريح لـ”النهار” أن الجزائر مهددة بالسلالات المتحورة بكورونا، وأخطرها السلالة الهندية، لأنها تتحور مرتين وتنتج أجسام مضادة للمناعة.

وأضاف “على المواطن أن يعي أن الفيروس عالمي، والتهاون هو الذي أدى لعودة الموجة في أمريكا وأوروبا وباقي دول العالم”.

ودعا الدكتور يحيى مكي الدولة الجزائرية إلى إخضاع عمال الطاقة والمناجم الهنود للفحص والحجر، وكذا فرض التلقيح عليهم.

وتابع “نحن في حرب مع عدو خفي، وضعنا أسلحتنا ضدها، لكن التهاون سيعيدنا الى نقطة الصفر”.

وأشار أن الجزائر لم تدخل بعد الموجة الثالثة من الفيروس، إلا أن الارتفاع الملحوظ للإصابات مقلق.

وقال “علينا تجهيز المستشفيات والمعدات والطاقم الطبي وخطاب التوعية، الفيروس يريد أن يعيش ويطغى، ولهذا يقوم بالتحور”.

وعن التلقيح ضد الوباء، أشار الدكتور يحيى مكي أن التلقيح مفيد جدا حتى وإن تغيرت النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وأفاد أن الجزائر لقحت أقل من 10 بالمائة من المواطنين، وهي نسبة جد ضئيلة لأن العلم يطالب بتلقيح 70 بالمائة.