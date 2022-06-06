قناة النهار يحيى من ذوي الهمم يكافح لنيل شهادة التعليم المتوسط بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2022 - 15:26 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 30 0 يحيى من ذوي الهمم يكافح لنيل شهادة التعليم المتوسط رابط دائم : https://nhar.tv/0BHuU اقرأ أيضا بروفيسور سعاد بن علال: زهية وزوجها في حالة جيدة بعد عملية زرع الكلى قناة النهار 17 ماي حميدوش محمد: لايمكن بناء إقتصاد حقيقي من دون إستراتيجية قناة النهار 23 ماي "الشيخ ابو تميم: "خادم العين هو شيطان مارد وفي نفس الوقت ساحر قناة النهار 26 ماي صانع المحتوى المصري علي سعيد في الجزائر..أجانب يروجون للسياحة المحلية قناة النهار 02 جوان صيادون يفنون شبابهم في الصيد بطرق غير شرعية في إنتظار منحهم التراخيص قناة النهار 19 ماي الأغواط: هكذا كان استعداد التلاميذ لإمتحان البيام قناة النهار 06 جوان وزير التربية: تخفيف وزن المحفظة ومراجعة البرامج بداية من الموسم القادم قناة النهار 30 ماي أجواء ممطرة وانخفاض في الحرارة.. طقس الخميس 26 ماي 2022 قناة النهار 26 ماي محمد سليماني: جوزت طفولة قاسية بسبب طلاق الوالدين ويما شفتها كي وليت في عمري 30 سنة قناة النهار 18 ماي الناطق باسم الرئاسة السابق محند أوسعيد بلعيد في ذمة الله الوطني 31 ماي