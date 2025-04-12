يحي سعد الدين نايلي مديرًا عامًا جديدًا لمجمع “صيدال”

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية اليوم، عن تعيين الدكتور يحي سعد الدين نايلي مديرًا عامًا جديدًا للمجمع الصناعي العمومي “صيدال”، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة المجمع.

ويأتي هذا التعيين خلفًا لعبد الواحد غريمس، الذي شغل المنصب سابقًا، في إطار تجديد الإدارة العليا للمجمع وتدعيمه بكفاءات ذات خبرة واسعة في المجال.

الدكتور نايلي هو خريج كلية الطب بجامعة الجزائر، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الطب، كما يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص التسويق والتوزيع من جامعة السوربون الفرنسية.

ويتمتع المدير العام الجديد بخبرة تفوق 25 سنة في مجال الصناعة الصيدلانية، حيث تقلد خلالها عدة مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.