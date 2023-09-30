يحي شريف: “عمل كبير ينتظرنا ونعول على مساعدة وزارة الشباب والرياضة”

كشف الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري للسباحة، يحي شريف، أولوياته في المرحلة المقبلة، مبديا أمله في تلقي الدعم اللازم من وزارة الشباب والرياضة.

ونقلت (و.أ.ج) صريحات يحي شريف، عقب انتخابه، أين قال: “ينتظرنا عمل كبير، مع اقتراب موعد المنافسات الرسمية”.

كما أضاف: “سنشرع في معالجة الملفات ذات الأولوية، بالإضافة لاعادة ضبط الأمور في بيت الاتحادية الجزائرية للسباحة”.

وأردف: “علينا مواصلة السهر على تحضيرات المنتخبات الوطنية، تحسبا للاستحقاقات الوطنية، والدولية المقبلة، ومحاولة مواصلة تطبيق البرنامج الموجود”.

وتابع يحي شريف: “أعول كثيرا على مساعدة وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء المكتب الفيدرالي، وأسرة السباحة الجزائرية، لبلوغ أهدافنا المسطرة”.