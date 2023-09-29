يحي شريف محمد المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الجزائري للسباحة

سيكون عضو المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية للسباحة، يحي شريف محمد، المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الجزائرية للسباحة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، اجتمعت لجنة الطعون، لدراسة ملف الترشح لمنصب الرئيس، وبعد المداولات، تم قبول ملف المترشح الوحيد، يحي شريف محمد.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة الانتخابية يوم السبت القادم بالمركب الأولمبي “محمد بوضياف” انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا.

وسيتم خلال أشغال هذه الجمعية العامة الانتخابية، التصويت على يحي شريف محمد، لخلاقة محمد بوغادو، في الفترة المتبقية من العهدة الأولمبية الجارية.

ويأتي هذا بعد قرار وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بايقاف، محمد بوغادو، بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال الألعاب الرياضية العربية التي جرت بالجزائر.