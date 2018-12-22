يحي شريف: “نسينا مباراة الذهاب ونسعى للعودة بالتأهل من المغرب”

أكد قائد شبيبة الساورة، سيد علي يحي شريف، أن فريقه نسي الفوز المحقق بالساورة، ويرطزون حاليا على مباراة العودة، لتحقيق التأهل لدور المجموعات من رابطة الأبطال إفريقيا.

وصرح يحي شريف لتلفزيون “النهار”: “نسينا مباراة الذهاب، التي فزنا بها على اتحاد طنجة، وبالنسبة لنا النتيجة لازالت 0-0”.

وأضاف: “نحن الآن مركزون على مباراة العودة، أين سنقدم كل ما لدينا هنا في المغرب، للعودة بالتأهل لدور المجموعات”.

وتابع: “ندرك جيدا أن المباراة ستكون صعبة، أمام فريق اتحاد طنجة الذي سيدخل هذه المباراة بمساندة كبيرة من جماهيره”.

يذكر أن شبيبة الساورة، ستواجه غدا الأحد نادي اتحاد طنجة المغربي، لحساب مباراة العودة من الدور الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.