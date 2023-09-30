يحي شريف يخلف بوغادو على رأس الاتحاد الجزائري للسباحة

انتخت يحي شريف، اليوم السبت، على رأس الاتحاد الجزائري للسباحة، ليخلف بذلك محمد بوغادو، في العهدة الأولمبية الجارية.

وجرت اليوم السبت، الجمعية العامة الانتخابية، بمركب محمد بوضياف، والتي أسفرت عن فوز يحي شريف، بصفته المترشح الوحيد.

وحسب (و.أ.ج)، من أصل 44 صوتا، نال يحي شريف، في هذه الانتخابات، 36 صوتا، مقابل 7 أصوات “لا”، وامتناع واحد عن التصويت.

يذكر أن انتخاب بحي شريف على رأس الاتحاد الجزائري للسباحة، يأتي بعد توقيف وزير الشباب والرياضة، عبد الرجمان حماد، لحكيم بوغادو من ممارسة أي نشاط رياضي بصفة مؤقتة.