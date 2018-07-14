يختطفون ابنة أخيهم ويعذّبونها انتقاما منه بسبب خلاف حول الميراث في ڤالمة!

تمكنت مصالح الدرك الوطني بڤالمة، نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك رموز قضية الفتاة المختفية التي تم العثور عليها يوم التاسع جويلية الماضي في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا مغمى عليها، بعد أن تعرضت للاعتداء من طرف مجهولين بالمكان المسمى جبل بوغلابة ببلدية وادي فراغة.

وحسب بعض المصادر من عين المكان، فإن الضحية بعدما استعادت وعيها أخبرت مصالح الدرك بهوية المعتدين، وهم أعمامها الثلاثة الذين قاموا بالانتقام منها بسبب خلاف عائلي مع شقيقهم الذي يعد والد الضحية حول الميراث، وبالضبط حول شاحنة من النوع الثقيل عادت لهم عن طريق الميراث، مما جعلهم يدخلون مع أخيهم في صراع حولها، والذي انتهى بالاعتداء على ابنته انتقاما منه.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن المتهمين الثلاثة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بدورها بإبداعهم رهن الحبس إلى غاية مثولهم للمحاكمة.