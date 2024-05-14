يختطف قاصر من مسكنها ويهرب بها انتقاما لرفض عمها الزواج منها

عقدت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، جلسة سرية تم بموجبها متابعة شاب يبلغ من العمر 28 سنة. موقوف بسجن الحراش ويتعلق الأمربالمسمى ” ب.ر”. لتورطه في قضية أخلاقية راح ضحيتها فتاة لم تكتمل سن ال18. التي تعرضت الى الإختطاف من مسكن عمها حيث تقيم بحي اللوز بخميس الخشنة ولاية بومرداس. بغرض اغتصابها لرفض عمها تزوجيه الفتاة بعدما تقدم لخطبتها.

حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 21-05-2021 تقدم المسمى “ع. نور الدين” و المسماة “ص. نورية”. إلى مصالح الأمن الحضري الأول بباب الوادي، بغرض الإبلاغ عن العثور على ابنتهما” ع. سعيدة” 17 سنة. والتي تم التسجيل في حقها بحث لفائدة العائلات بناء على بلاغ على أمام فرقة الدرك الوطني لخميس الخشنة.

حيث بتاريخ 18-05-2021، صرحت والدتها المبلغة ” نورية”، انه تم إحضارها من منزل المسمى “ب.ع. رابح” .

وفي إطار التحقيق تم سماع عم الصحية المسمى “ع. عع” فصرح انه بتاريخ 13-05-2011. حوالي الساعة الثالثة النصف صباحاً بينما كان نائما في مقر إقامته بحي اللوز بلدية خميس الخشنة أيقظته والدته.

وأعلمته باختفاء ابنة أخيه المقيمة معهم في نفس البيت المسماة “سعدية” فخرج الاستطلاع الأمر و البحث عنها. ليتفاجا بسيارة من نوع سيات ايبيزا رمادية اللون مركونة بجانب المنزل العائلي. وعلى متنها ابنة أخيه المذكورة مع المسمى “ب ع. رابح” فحاول فتح أبوابها لكن بدون جدوى. حيث قام هذا الأخير بالانطلاق بالسيارة وفر من المكان لوجهة مجهولة و معه الفتاة.

مضيفا انه يعرف المسمى “ب.ع.رابح” باعتبار أنه تقدم منذ حوالي شهر الخطبة ابنة أخيه لكن أهلها رفضوا

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم سماع الطفلة “ع.س” بحضور والدها فصرحت انه بتاريخ 13-05-2011. حوالي الساعة الثالثة صباحا تسلل المسمى “ب.ع رابح” إلى غرفتها وهددها بواسطة سلسلة حديدية. کانت بیده و أمرها بالخروج من مقر إقامتها فاستجابت لطلبه و خرجت و ركبت معه سيارته التي كانت مركونة بالخارج. من نوع سيات ايبيز و بقيت بقيت تتحدث معه طالبة منه أن يتركها وشأنها وفجأة شاهدت عمها عابد قادما نحوهما. فانطلق المسمى “ب.ع رابح” مسرعا بالسيارة و نقلها إلى ولاية المدية. ثم عاد بها إلى باب الوادي بتاريخ 21-05-2021 ، حيث شاهدت أحد أفراد عائلتها و هو زوج ابنة خالها فقامت بالفرار إليه.

تفاصيل صادمة

وأكدت الضحية أن الخاطف “ع.رابح” اعتدى عليها جنسيا و أخبرها أنه سيقوم بالهجرة غير الشرعية عبر البحر وسيأخذها معه.

و أضافت أنه سبق و أن تقدم لخطبتها من عمها الذي تقيم عنده إلا أن هذا الأخير رفض الفكرة. ما جعله يغضب و بقي يتعاطى المؤثرات العقلية و يهددها عن طريق الهاتف. مؤكدة انه قام باختطافها تحت التهديد و مارس عليها الفعل المخل بالحياء. و عرفها بأصدقاء له من الجنسين يتعاطون المخدرات بأنواعها و كان ينوي تهجيرها برفقته إلى خارج التراب الوطني.

وفي إطار التحقيق دوما تم عرض الضحية على الطبيب الشرعي بتاريخ 23-05-2021 أين تم تأكيد حادثة ماوقع للضحية وفق شهادة طبية.

وتم سماع المتهم ” ب.ع. رابح”، الذي كان موقوفا في المؤسسة العقابية الحراش في قضية حيازة واستهلاك للمؤثرات العقلية. بطريقة غير مشروعة ، فصرح انه تعرف على الضحية البالغة من العمر 17 سنة .قبل شهر رمضان و توطدت علاقتهما بسرعة و هذا بعلم والدتها حيث قام بخطبتها. لكن عمها كان رافضا للفكرة و بقي مع ذلك يواعدها و يأخذها على متن سيارته من نوع سيات ايبيزا. من مقر إقامتها بخميس الخشنة الى شاطئ الصابلات للنزهة.

وفي منتصف شهر ماي 2021 اتصلت به الضحية وطلبت منه ملاقاته فانتقل اليها على الساعة الثالثة صباحا. و وجدها بانتظاره في المنزل بخميس الخشنة حيث فتحت له الباب ودخل إلى غرفتها خلسة. و هناك قررت المغادرة معه على السيارة و من شدة خوفه قام بالفرار مسرعا مع الطفلة معترفا بأنه اغتصبها. و أنه في اليوم الرابع رجع الى باب الوادي وطلب من والدته أن من والدته أن تجد له حلا لمشكلته. مع الضحية بغرض خطبتها مؤكدا أن كل ما قامت به كان بمحض إرادتها. و انه انه لم يقم باختطافها و لم يرغمها على القرار معه و مستعد للزواج بها.