يختلسون 600 مليون بأختام مزورة في الشراقة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، اختلسوا 600 مليون سنتيم من شركة خاصة بالشراقة.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنّ أمن الشراقة أوقف 3 أشخاص اختلسوا مبلغ مالي قدره 600 مليون سنتيم من شركة “بتروسار” الخاصة.

وانطلقت القضية بعد ترسيم شكوى من قبل مسير الشركة ضد مراقبة للتسيير بالشركة قامت بتزوير عدة أختام.

بعد تأكدها أن المدير العام لم يقدم طلب للحصول على أختام جديدة، وتم توقيف المشتبه فيها واعترفت بالأفعال المنسوبة إليها.

وأشارت أنها إستعانت مع صديقتها ومشتبه فيهما آخرين، قاموا بتزوير الأختام الإدارية واستعمالها في تزوير ملفات قاعدية.

وأضافت الموقوفة، أنه تم الإستعانة بشخص من خارج الشركة يمكنه تحرير فواتير صورية من أجل إختلاس أموال الشركة.

وأعدوا 6 ملفات تحصلوا على إثرها على 6 شيكات بنكية بقيمة 600 مليون سنتيم.

وبعد استدعاء الضبطية القضائية للفرقة المحققة لجميع الأطراف المشبوهة، تبين أنّ المشتبه فيها الرئيسية غادرت التراب الوطني.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الإختصاص، بإيداع المشتبه فيها الثانية الحبس المؤقت ووضع باقي المشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية.