يخدعون ضحاياهم بالرقص.. اعتقال جزائريين وسوري بتهمة السرقة في ألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على جزائريين اثنين وسوري في بريمن-ميتي نهاية الأسبوع حيث يخدعون ضحاياهم الرقص.

وحسب صحيفة PRESSE PORTAL، فقد لاحظت قوات الشرطة الألمانية، 3 رجال مشبوهين في رمبرتييرج بعد منتصف ليل الجمعة الماضي.

واقترب الثلاثي من زائر كان في حالة سكر، حيث قام أحدهم بالرقص له والباقون سرقوا هاتفه الخلوي ومحفظته.

.تم العثور على اثنين من المشتبه بهم بالقرب من مسرح الجريمة واقتيدا إلى مركز الشرطة.

كما تم التعرف على شريكها الهارب، حيث عثرت الشرطة عليهم وصادرت ما كان بحوزتهم من مسروقات.

ولا تزال التحقيقات مع الرجال البالغين من العمر 18 و 30 و 44 سنة من الجزائر وسوريا جارية.

وشكلت شرطة بريمن مجموعة تحقيق، حيث تتم معالجة هذه الجرائم والتحقيق فيها في حزمة واحدة.

وسيتم تكثيف الإجراءات ذات الأولوية في النقاط الساخنة المعروفة.

ودعت الشرطة الألمانية مواطنيها إلى الاعتناء بأشياءهم الثمينة في جيوب داخلية قابلة للقفل، وعدم حمل هاتفهم أو محفظتهم بجيب السروال.

وأضافت “خذ معك قدر ما تحتاجه من النقود فقط، لا تظهر هاتفك الخلوي للغرباء”.

وتابعت “الرقص هي شكل من أشكال السرقة. حيث يقوم النشال بمعانقة الضحية بشدة ويأخذه بين ذراعيه للرقص معه”.

وأعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) الثلاثاء الماضي، أن محققين دوليين ألقوا القبض على 150 شخصا.

واستهدف هؤلاء أسواق السلع غير المشروعة عبر الانترنت، والتي تعرف باسم “دارك نت” (الشبكة المظلمة).

وأعلنت الشرطة الأوروبية سابقا في لاهاي أنه تمت مصادرة أكثر من 26 مليون يورو (2.30 مليون دولار) أثناء العملية.

وتم ضبط إجمالي 234 كيلوغراما من المخدرات و45 سلاحا ناريا، حيث صنفت بعض المشتبه بهم على أنهم ” أهداف بقيمة عالية”.

وتم تنفيذ عملية “دارك هان تور”، بتنسيق بين يوروبول في تسع دول أوروبية وبين السلطات الأمنية الأمريكية.

واستهدفت العملية بائعين ومشترين على منصات الشبكة المظلمة، وهي سوق عبر الإنترنت للسلع غير المشروعة.

وتم القبض على 65 من المشتبه بهم في الولايات المتحدة الأمريكية، و 47 في ألمانيا و 24 شخصا في بريطانيا.