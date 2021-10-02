يدا  إبني المراهق تمتدان إلى كل ما هو ثمين

سيدتي، أنا أم تحتاج منك أكثر ما تحتاجه النصيحة والدعم والإحتواء فما أمر به مع إبني المراهق أثقل كاهلي وجعلني أحيا حيرة ما بعدها حيرة.

تتساءلين ما خطبي، فأجيبك بلا إحراج أن إبني الوحيد الذي لم يتجاوز من عمره12سنة، يسرق من مالي ومال أبيه وحتى مصروف أخته الكبرى التي لم تسلم منه،كما أن يداه تمتدان إلى كل ما هو ثمين في المنزل. قد يقودك التفكير إلا أننا لا نمنحه ما يحتاج ، ومن أننا نبخل عليه بالضروريات إلا أنني أصارحك سيدتي أننا لا نبخل عليه بأي شيء يمكنه إسعاده، حيث أنني ووالده نغطي كل إحتياجاته،

الأكثر من هذا أنني وفي كل مرة أكتشف مسألة السرقة وإختفاء المال من حقيبتي أو من صندوق زوجي تجدني أعاقب إبني وأزجره وأغير من معاملتي له، ثم تجدني أعود لإستعمال اللين والدلال ظنا مني أنه لن يعيدها مرة أخرى، إلا أنّ ريمة سرعان ما تعود لعادتها القديمة.

الرد:

حتى تخلصي إبنك من براثين هذه الأفة التي قد تنجر عنها مثلما قلت أمور لا يحمد عقباها عليك أختاه بالنصائح التالية:

*لا توبّخيه وتتذمّري من تصرفاته وتعزليه، بل تقربي منه ووعيه عن خطورة ما يقوم به.

*نمّي الوازع الديني لديه، وحثيه على الصلاة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

*لا تعيّريه، ولا تحكي هذا السرّ لأيّ أحد كان حتى لا يفقد طفلك ثقته فيك ويتمادى في تصرفاته.

*راقبي محيط صداقته، فقد يكون أحد من يرافق سبب العلة.

*أفهميه أنك لا تبخلين عليه بشيء ومن أنك مستعدة لتقديم الأكثر إن كان يحتاجه، فقط عليه أن لا يخذلك بالسرقة لا أنت ولا والده، ولا أي شخص من معارفك أو أهلك.

*عوّديه أن يطلب ما يحتاج، وأكدي له أنه بإمكانك الرفض إن كان طلبه مبالغا فيه.

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